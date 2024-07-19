Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türkleri için Kıbrıs Barış Harekâtı’nın tarihi önem taşıdığını, Türk-Yunan dengesinin sağlıklı bir şekilde korunması için de önemli bir harekât olduğunu belirterek, tarihi harekât kararını alan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı rahmetle andı.

Tüm şehitleri de rahmetle andığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm gazilere minnet duygularını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde milli davayı sürdürmenin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden ve adada Türk askerinin varlığından asla vazgeçilmeyeceğini kaydetti. Federasyon temelinde bir çözümün içerdiği tehlikelere değinen Cumhurbaşkanı Tatar, çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir yapıda Kıbrıs Türklerinin varlığını sürdürmesinin mümkün olmayacağını belirtti. Adadaki Türklerin Osmosis ile zamanla yok edilmesinin hedeflendiği bir yapıya, AB çatısı altında Rum tarafının otoritesini kuzeye yaymasına ve Türkiye’nin adadan çekilmesine asla izin verilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, iki egemen devletin iş birliği ile kuzeydeki Türk devletinin Türkiye ile güneydeki Rum devletinin de AB ile ilişkilerini sürdürebileceği ve Türk-Yunan dengesinin korunacağını bir antlaşmanın tüm bölge için daha yararlı olacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın 50. yılını büyük bir coşkuyla kutlandığını, bu harekâtla Kıbrıs Türkü’nün yeniden hayata döndüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin refah ve huzur içinde varlığını sürdürdüğünü söyledi.

ERBAKAN

Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan da, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılını kutlayarak, harekâtın sonrasında 50 senedir kimsenin burnunun kanamadığını adada barış ve istikrarın sağlandığını söyledi. Harekâtla elde edilen kazanımların korunması gerektiğini ifade eden Erbakan, adada Türk askerinin varlığının önemini dile getirdi. Batılı ülkelerin, dış güçlerin tek taraflı olarak dayatmaya çalıştığı birtakım planlara, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve bağımsız devleti kaybetme anlamına gelecek planlara karşı uyanık olmak gerektiğini söyleyen Erbakan, KKTC’de ekonomik kalkınmayı sağlama ve kendi kendine yeter hale gelmesi için gerekli adımların atılması için Türkiye Cumhuriyeti devletine büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Vatan millet sevgisine sahip manevi değerleri gelişmiş ülkesine sahip çıkacak nesilleri yetiştirmenin de önemine işaret eden Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak bu adımların atılması hususunda Türkiye Cumhuriyeti devletine her zaman yardımcı olacaklarını ifade etti. “Kalkınma ve kendi kendine yeter duruma gelen bir devlet olarak KKTC’nin layık olduğu noktaya gelmesini temenni ediyoruz” diye konuşan Erbakan, Türk devletleri ve Müslüman ülkelerin KKTC’yi tanıması noktasında da gelişmelerin olması gerektiğini de her zaman ifade ettiklerini kaydeden Erbakan, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ı ve tüm şehitleri şükranla ve rahmetle andı. Erbakan, federasyon görüşmelerine geri dönerek egemenlik hakkının kaybedilmesine izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.