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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de, Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… Tatar, Kıbrıs sorunu konusunda adada ‘Kosova Modeli’ nin gerçek olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de, Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… Tatar, Kıbrıs sorunu konusunda adada ‘Kosova Modeli’ nin gerçek olabileceğini söyledi.

“Kıbrıslı Türkler Denktaş’ın Bıraktığı Emanete Sahip Çıksa Kosova Örneği Burada Gerçek Olabilirdi”

Adadaki çözümün Kosova modeli bir model olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Sadece anayasal düzenlemelerle Kıbrıs Türkünü azınlık statüsüne hapsedecekler ve Türkiye ile bağlarımızı kopartacaklar. Türk askeri bu adadan ayrıldığı gün sonun başlangıcı olacak. Bizleri azınlığa düşürerek Helenizm zihniyetinin hâkim kılacaklar. Kosova da bir anlaşma oldu 2 devletli bir çözüme gidildi. En büyük sıkıntımız tek vücut olamamamız. Tüm Kıbrıslı Türkler Denktaş’ın bıraktığı emanete sahip çıksa Kosova örneği burada gerçek olabilirdi. Annan planından sonra bu mümkün olabilirdi. O zaman tek vücut olsaydık ve iki devletli çözüme sarılsaydık işler farklı olacaktı. Ama o zaman farklı söylemlerle de işi farklı yere çektiler. Kosova modelini incelemek lazım. BM desteğiyle iki devlet kabul gördü. Orada da kararlar vardı” dedi.