Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da temaslarda bulunmak üzere bu sabah, Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.

İstanbul üzerinden Londra’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da Cambridge Üniversitesi’nde Kıbrıs konulu konferans verecek. Cumhurbaşkanı Tatar, Londra ziyareti çerçevesinde ayrıca, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenecek olan 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni ziyaret edecek ve İngiliz basınında canlı yayına katılacak. Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ile de görüşecek olan Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, iş insanları ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, 4 Temmuz 2023 Salı günü temaslarını tamamlayarak Londra’dan ayrılması bekleniyor.