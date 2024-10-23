GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Konuyla ilgili sözlerine “Cumhurbaşkanı tarafsız olabilir ama benim tarafım bellidir” diyerek başlayan Tatar, “Meclis’te geçen dönem çok yoğun mesai yaşandı, yine beklenen yasalar var. Bu süreçte Başkanlık seçiminde kriz oldu. Gizli oy olduğu için kurultay hesaplaşmaları yapıldı. Nihayetinde Zorlu bey seçilemedi ama CTP olarak madem siz de ülkeye hizmet etmek istiyorsunuz, Zorlu bey oyların yüzde 85’ini aldı. Demek ki burada bir duruş var. Ardından Ziya Öztürkler için seçim yapıldı. Son turda 26 kabul, 23 ret çıkarak Sayın Ötürkler seçildi. Ana muhalefet CTP hemen “çifte mühürler” diye itirazlara başladı” diye konuştu.



“Cumhurbaşkanlığı seçiminde 5 bin oy yandı” diyerek örnek veren Tatar, bunun çok normal olduğunu, insanların silik çıkan oyun üzerine bir kez daha mühür vurma ihtiyacı hissettiğini ve bunun oyların dışarı taşmasına imkan verdiğini söyledi.

Bu durumun çok normal olduğunu dile getiren Cuhurbaşkanı Ersin Tatar, söz konusu yasada hata olduğunu, oy dışarıya da taşsa, çifte gibi de görünse bunun iradeyi yansıttığını vurguladı.

“ERKEN SEÇİM BU KADAR BASİT Mİ?

Devamla “Erken seçim bu kadar basit mi?” diye soran Tatar, konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

“Ülkede en az 6 ay herşey duracak. Bir erken seçimin bugün ülkeye maliyeti en az 300 milyon TL. Çok büyük maddi boyutu var. Öyle ya da böyle 29 milletvekili hizmet ediyor. 2027’dedir seçim, Bırakın 2027 olsun o zaman seçime gidin, hizmet etsinler. Sandık vakti geldiğinde ne olacaksa olsun.”