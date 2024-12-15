Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi ve kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şehitlerin payının büyük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün barış, huzur ve güven içinde yaşamasını şehitlere borçlu olduğuna dikkat çekerek, “Şehitlerimizi unutmayız ve unutturmayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Şehitlerimiz ve şehit yakınları olarak sizler, büyük fedakarlıklar yaptınız. Sizler bize şehitlerimizin emanetlerisiniz, bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Devlet olarak sizin yanınızda olmak, şehitlerimize olan bir vefa borcumuzdur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet sizlere sabırlar dilerim” dedi.