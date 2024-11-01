Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Amerikan Üniversitesi’nin ev sahipliğindeki sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen ve ülkede bulunan yetkililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın tüketicinin hakları için büyük uğraş verdiğini belirterek, uygulanması gereken yasalar yanında insanların bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yasalara uymayanların cezalandırılması gerektiğine işaret eden Tatar, tüketiciye güven verilmesi, ürünlerin içeriklerinin yazılması ve kriter ve standartlara uyulması gerektiğini dile getirdi.

Haksız ambargo ve izolasyonlar altındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde direkt ticaret ve ulaşımda sıkıntılar yaşandığını aktaran Tatar, “Ülkede yılda 2 buçuk milyar dolar ithalat yapılıyor. Devletimizi tanımıyorlar ancak ürünlerini satıyorlar. Mal, ülkeye direkt gelmediği için pahalılık oluşuyor.” dedi.

Güney Kıbrıs ile bazı ürünlerde fiyat farkı olduğunu ve karşılıklı alışverişlerin yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı, temennisinin alışverişin ülkede yapılarak devletin ve halkın kazanması olduğunu söyledi.

Fiyatların düşmesi ve kalitenin artması için rekabetin önemine dikkat çeken Tatar, fırsat eşitliği yaratılarak, piyasa şartlarına göre fiyat dengesinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Ülkede gelirle beraber refah ve nüfusun arttığına işaret eden Tatar, Ticaret Dairesi ve KKTC Tüketiciler Derneği ile birlikte tüketici müracaatlarının değerlendirilmesi, markaların kalitesinin korunması ve tüketici haklarının savunulması için kurumsal yapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin desteğiyle tüketicinin korunması ve refahın artırılması temennisinde bulunan Tatar, iletişim çağında teknolojiden de yararlanarak hayat kalitesinin artırılabileceğine dikkat çekti.

Sempozyumu düzenleyenlere ve katılanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, sempozyumun kitaplaştırılmasının önemine vurgu yaptı.