Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletlerin (BM) 78. Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak üzere yarın New York’a gideceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki eşit egemen devlet temelinde bir antlaşma istediklerini belirterek, Anavatan ve Garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu siyasetin tamamen arkasında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki yıl öncesine kadar federal temelde bir antlaşma istendiğini ancak bu durumun; tek egemenlik, tek toplum ve Avrupa Birliği (AB) içerisinde serbest yerleşim olduğuna dikkat çekti.

AB’ye tek taraflı üye olan Kıbrıs Rum tarafının, Yunanistan ile birlikte hareket ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye üye olmamasından dolayı Kıbrıs Türk tarafıyla Türkiye arasındaki bağların kopmasına neden olacağına işaret etti.

BM 77. Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dünya tarafından Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız ambargoların bir zulme dönüştüğü ve tanınma çağrısı yapmasının ardından KKTC’nin, Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu kaydetti.

Aşama aşama KKTC’nin zeminin güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Akdeniz’de bir Türk devleti olarak KKTC ile Türk devletlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden iş birlikleri yapmaya başladığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri’ne yarın gidecek olmasından dolayı, Karadeniz Kültür Derneği’nin düzenlediği Geleneksel Yayla Şenliği’ne bu yıl katılamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliği düzenleyenleri ve katkı koyanları tebrik ederek, başarılar diledi.

Genç

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Kıbrıs Davasını Türk Milletinin milli bir dava olarak görmeye devam edeceğini ifade ederek, Kıbrıs Türk Toplumu Lideri merhum Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da ortaya koyduğu mücadeleleri Türk halkının çok iyi bildiğini söyledi.

KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğine işaret eden Belediye Başkanı Genç, Türk Devletleri’nin de bu mücadelenin arkasında duracağını vurguladı.

Ahmet Metin Genç, KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının ardından çeşitli girişimler soncu Rusya, Azerbaycan ve Pakistan’dan da somut adımlar beklediğini ifade etti.

Ahmet Metin Genç, Geleneksel Yayla Şenliği’nin kültürel bir etkinlik olmanın yanında milli mücadeleye bir katkı koyacağını da belirtti.