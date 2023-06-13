Erdoğan’ın ortak basın toplantısındaki “Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC’nin tanınmasından geçmektedir” sözlerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun artık dönüşünün olmadığını vurguladı.

“Sayın Erdoğan, Azerbaycan dönüşü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ı buraya göndereceğini söyledi” diyen Tatar, Cevdet Yılmaz ile belirli sorunlara çareler bulunabilmesi için geniş kapsamlı toplantılar yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaretini hem Kıbrıs sorunu boyutu hem de iç meseleler boyutuyla Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.

-“Erdoğan’ın ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yapması, KKTC’ye verdiği önemin göstergesi”

Kendisinin iki buçuk yıllık görev süresince TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye üçüncü ziyaretini yaptığını belirten Tatar, Türkiye’deki yemin töreninden sonraki ilk yurtdışı ziyaretinin KKTC’ye olduğunu anımsatarak bunu Erdoğan’ın KKTC’ye verdiği önemin göstergesi olarak değerlendirdi. Tatar, Erdoğan’ın ziyaretini güçlü ve önemli bir heyetle yaptığını da ekledi.

Erdoğan’ın ortak basın toplantısındaki “Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC’nin tanınmasından geçmektedir” sözlerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunları birlikte değerlendirdik ve bu işin artık geri dönüşü yok. Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer dost ülkelerden tanınma için girişimlerde bulunulacağı görüşüldü. Önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapısını da güçlendirmek” dedi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklerinin devam etmesinin önemine değindi.

-“ İki devletliliğin pekişmesi için Türkiye Cumhuriyeti de çalışmalar yürütecektir”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını tamamlamak üzere olduğunu hatırlatan Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında Sayın Erdoğan başkanlığında yapacakları vardır. Milli siyaset gereği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne daha da önem verilmesi gerekmektedir” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin özellikle Avrupa Birliği’ne girdikten sonraki zihniyetinin federal temelde bir çözüm, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ile adadaki askeri varlığının son bulması ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den dışlanması yönünde olduğunu anlatan Tatar, bunu Türkiye’nin de kabul etmeyeceğini kaydetti.

“Bizim savunduğumuz siyaset, Kıbrıs Sorunu bağlamında, Türkiye Cumhuriyeti’nin de ana gündem maddelerindendir. Yani bu iki devletliliğin pekişmesi için Türkiye Cumhuriyeti de çalışmalar yürütecektir” diyen Tatar, bu çalışmaların iki boyutu olduğunu söyleyerek, şu bilgileri aktardı:

-“Erdoğan, Cevdet Yılmaz’ı görevlendirecek”

“Birincisi tanınma için sürekli olarak dış ülkelerle temasları sürdürebilmek, dost devletleri yanımıza çekebilmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin görünürlüğünü artırmak. Ondan sonra bence tanınma dediğimiz olay kendiliğinden gelişen bir olaydır. Diplomatik ilişkiden önce yapılacak olanlar vardır. Gerek kültürel ilişkiler, ticaret ilişkileri, turizm, eğitim, spor… Bizim Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ticaret odaları konfederasyonuna katıldı, sürekli olarak buluşacaklar, ticaret ekonomi konularını konuşacaklar. Bütün bunlar bizlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin görünürlüğünü artıracaktır diye değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bütün bunlara destek vermeye devam edecektir.

İkincisi, buradaki ekonomik yapı çok önemli. Pandemiyi geçirdik, ekonomik kriz malum… KKTC bu enflasyon karşısında kendisini nasıl korur? Bütün bunları da ele aldık... Bir de bu hava meydanında bazı durumlar var aşılması gereken, kabloyla elektrik getirilmesi var, 20 Temmuz’a kadar Ercan Havalimanı’nın açılması var… Sayın Erdoğan, Azerbaycan dönüşü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ı buraya göndereceğini söyledi. Cevdet Yılmaz’ın eski bir bakan, kendisinin ifadesi ile plan ve bütçecidir. Bunlarla alakalı, burada birkaç gün geniş kapsamlı toplantılar yapılacak. Teşekkür ederiz kendisine… Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü bağlamında yapılacak olanlar var. Yaşanan bazı sıkıntılara çarelerin bulunabilmesi için Cevdet Yılmaz’ı görevlendireceğini söyledi.

Dolayısıyla, bir taraftan tanınma yolundaki mücadelemiz diğer taraftan da ekonomik yapının güçlendirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin arkasındadır.”

Doğu Akdeniz’deki milli siyasetin kökleşmekte olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Milli siyaset aynen devam edecektir” dedi ve çalışmaların KKTC’nin zeminini güçlendirdiğini ifade etti.

-“Avrupa Birliği taraftır”

Geçen Temmuz ayında karşı tarafa ada etrafındaki doğal zenginliklerin araştırılmasını birlikte yürütmesi için TC’nin bir konferansta ilgili tarafların buluşmasını teklif ettiğini hatırlatan Tara, “Buna yanıt alamadık. Yanıt da gelmez. Çünkü Rum tarafı bizim egemenliğimizi, varlığımızı kabul etmez. Kendilerine göre bir hayal dünyasında yaşamaya devam ediyorlar. Onlara göre, Kıbrıs Cumhuriyeti bütün bu coğrafyanın hakim unsurudur ve Kuzey de Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bağlıdır. Maalesef AB ile bazı konulardaki ilişkilerde de bunu görüyoruz” diye konuştu. Tatar, Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üye olduğu Avrupa Birliği’nin taraf olduğunu da söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hidrokarbon konusunda çok hassas olduğunu ve bu konuyu en iyi şekilde yönettiğini vurgulayan Tatar, “Biz mavi vatanda hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hakkını hukukunu korumaya muktediriz ve koruyacağız” dedi.

Erdoğan ile görüşmesinde deprem konusunu da ele aldıklarını aktaran Tatar, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da iki torununu kaybeden eski bakan Kenan Akın’ı dün Cumhurbaşkanlığı’na çağırarak Erdoğan ile görüştürdüğünü de belirtti.