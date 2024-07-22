Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, UBİAD’ı kabul etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve büyük bir heyetin KKTC’ye yaptığı ziyaretin ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla verilen mesajların Kıbrıs Türkleri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Tatar, “Anavatan Türkiye ile kadim bağları ve güçlü ilişkileri geliştirmek her zaman bizim gönlümüzden geçendir” dedi.

- “Kıbrıs Türk halkı barış, özgürlük, güvenlik ve huzura kavuştu”

İletişim çağında karşılıklı temasların ve özellikle gençler arasında yakınlaşmanın ve dayanışmanın pekişmesinin önemine de değinen Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak KKTC’nin daha da kalkınmasının en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya haklı müdahalesi ile Kıbrıs Türk halkının barış, özgürlük, güvenlik ve huzura kavuştuğunu anımsatan Tatar, tüm şehitleri rahmetle anarken, tüm gazilere minnet duygularını sundu.