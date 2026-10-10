UBP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Ersin Tatar, yayımladığı mesajda, UBP’nin 51’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Tatar, “Milletvekilliğini, Maliye Bakanlığını, Genel Başkanlığını ve Başbakanlığını üstlendiğim UBP’nin bir neferi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Beşinci Cumhurbaşkanı olarak, bu büyük çatı altında halkımıza hizmet etmenin onurunu her zaman yüreğimde taşımaktayım.” dedi.

-“UBP, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinden doğdu”

UBP’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinden doğduğunu kaydeden Tatar, “UBP’nin, köklerinde Türk Mukavemet Teşkilatının direnişi, mücahitlerimizin cesareti, şehitlerimizin fedakârlığı ve halkımızın kendi geleceğine sahip çıkma iradesi vardır. UBP, TMT’nin siyasal devamıdır, ifadesidir. Bu tarihî miras, hepimize büyük bir sorumluluk yüklemektedir.” ifadelerini kullandı.

Tatar, partinin tarihi misyonunun ise, “Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs adasında özgür, egemen ve güven içinde, kendi demokratik, çağdaş ve kalkınmış devletinin çatısı altında yaşamasını sağlamak; ana vatan Türkiye ile birlikte yürümek ve kardeşlik ilişkilerini her alanda en ileri noktaya taşımak.” olduğunu belirtti.

KKTC’nin kurucu partisi olan UBP’nin bugün de üstlenmesi gereken hayati bir görev olduğuna dikkat çeken Tatar, “Devletimizin egemenliğini korumak, kurumlarını güçlendirmek, ekonomisini geliştirmek ve gençlerimize güvenli, müreffeh bir gelecek hazırlamak zorundayız. Egemenliğine sahip çıkan bir devletin gücü, halkına sunduğu yaşamın niteliğiyle de yükselir.” dedi.

-“Kişisel hesapların, kırgınlıkların ve ayrılıkların üzerinde ortak davamız vardır”

Bu nedenle UBP’nin birlik ve beraberliğinin, Kıbrıs Türk halkının geleceğini doğrudan ilgilendirdiğinin altını çizen Ersin Tatar, “Kişisel hesapların, kırgınlıkların ve ayrılıkların üzerinde ortak davamız vardır. Hepimizin sorumluluğu, bu davaya aynı kararlılıkla sahip çıkmaktır. Birliğimiz, devletimize ve geleceğimize karşı görevimizin gereğidir.” ifadelerini kullandı.

“On yıllardır sürdürülen görüşmeler, Rum liderliğinin adanın yönetimini Kıbrıs Türk halkıyla gerçek bir eşitlik temelinde paylaşmayı ve egemenliğimizin tescilini içine sindirmediğini defalarca ortaya koymuştur.” diyen Tatar, “Benim için bu uzun tecrübenin sonucu kesindir: Halkımızın geleceğini, aynı sonuçsuz federal çözüm arayışına bağlayarak, daha fazla zaman kaybedemeyiz.” vurgusu yaptı.

-“İzlenmesi gereken yol iki devletli çözüm siyasetini kararlılıkla ileriye taşımaktır”

İzlenmesi gereken yolun, ana vatan Türkiye’nin tam desteğini taşıyan, UBP kurultay kararlarında ortaya konulan, Cumhuriyet Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararlarıyla güçlendirilen, kendisinin Cumhurbaşkanlığı döneminde resmen görüşme masasına, Rum liderliği ile BM önüne konulan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile KKTC’nin uluslararası statüsünün tescil edilmesi, yani iki devletli çözüm siyasetinin ileriye taşınması olduğunu kaydeden Tatar, KKTC’nin tanıtılması, uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi ve tanınması için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

“Cumhurbaşkanlığım döneminde savunduğum egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü, halkımızın özden gelen haklarıdır.” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının barış içinde yaşama iradesinin güçlü olduğunu, kalıcı ve adil bir uzlaşmanın da ancak bu haklara ve adadaki iki devletin varlığına saygıyla kurulabileceğini kaydetti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, şehitleri ve hayatını kaybeden dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Tatar, partiye emek veren bütün genel başkanlara, yöneticilere, milletvekillerine, örgütlere, kadınlara, gençlere ve üyelere teşekkür etti.

Tatar, “UBP’nin 51’inci kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Ulusal Birlik Partimiz ve devletimiz daim, halkımız refah ve güven içinde, mutlu, geleceğimiz aydınlık olsun.” dedi.