Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü'nün hayatını kaybetmesi sonrası mesaj yayınladı.

Tatar, "Kıbrıs Türk Basını’nın duayen isimlerinden, yıllarca hem görsel hem yazılı medya alanında önemli görevlerde bulunmuş Süleyman Ergüçlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Süleyman Ergüçlü her daim güçlü sosyal ilişkileri, mesleki başarısıyla kalplerimizde yaşayacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar diliyorum. Ailesinin ve tüm basın camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Üstel: Ergüçlü'nün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim

Üstel de mesajında şunları kaydetti:

Ülkemizin yeri doldurulamaz duayen gazetecilerinden Süleyman Ergüçlü’nün yaşama gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kıbrıs Türk basınının başarılı kalemlerinden ve yöneticilerinden olan, aktif gazeteci ve profesyonel yönetici olarak basın dünyasına uzun yıllar hizmet veren Süleyman Ergüçlü’yü kaybetmenin derin hüznü içerisindeyim. Süleyman kardeşime cenabı Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar dilerim. Ailesinin ve tüm basın camiamızın başı sağ olsun…