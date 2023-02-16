Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada, geçen hafta Türkiye’de meydana gelen ve birçok ilde büyük bir yıkıma sebep olan deprem felaketinin, tarihte eşine az rastlandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC de dahil olmak üzere çok sayıda vatandaşımızı kaybettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kaybedilen vatandaşların acısının Kıbrıs Türk halkının yüreğine ateş gibi düştüğünü vurgulayarak kaybedilen canların adlarının yaşatılacağını belirtti.

Tatar, ileride böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Bunun için devletin elinden gelen her şeyi yapacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz aynı milletin evlatları olarak acımızı paylaşıyoruz. Bu yaraların sarılması için elden ne gelirse yapılacaktır ve yapılması gerekmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda kendisine yapılan ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu.