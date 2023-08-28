Görüşme sonrası basın mensupları karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın satır başları şöyle;

“Bu insancıl bir mesele Pile halkı adına… İhtiyaçtan dolayı yıllardır. İnsan haklarına aykırı bir durum söz konusu orada… Güney Kıbrıs’ın benzer durumda yaptıkları yollar, inşaatlar, üniversite hatta başka ara bölgelerde AVM gibi yapılara müdahale edilmediği de biliniyor…

“Ara bölgeye yakın yerlerde 300’e yakın (askeri) mevzi de var. Çok faaliyet var… Bize bu tavır asla kabul edilemez.

“Bu yolun tamamlanmasının her iki tarafa da hayırlı olması ve yolun devam edilmesini kendisine ilettim ve buna olumlu baktı. Yolun yapılabileceğini bir kapının da (Çağan düzlüğünde) oluşabileceği yönünde birtakım ilerlemeler kaydedildiğini de Dışişleri Bakanımız Tahsin Ertuğruloğlu Sayın Jenca’ya ifade etmiştir…”