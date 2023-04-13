Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Okul Müdürü Fuat Tek tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar’a, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eşlik etti.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandığı belirtilen Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada geleceğe yönelik nasihatte bulundu, geçmişten deneyimlerini paylaştı ve soruları cevapladı.

Zamanı iyi değerlendirmek gerektiğini ve kişisel gelişim çerçevesinde iyi yetişmiş bireyler olmanın önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimin de üniversite ile sınırla kalmadan yaşam boyu sürdüğüne işaret etti.

Ülkenin coğrafi konumu dolayısıyla önemli bir ada olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarihine değindi. Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türklerinin ayrı bir halk ve devlet sahibi olduğunu dünyaya anlatmaya devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, egemenliğin altının çizildiği bir siyaseti izlemekte olduklarını söyledi. İki ayrı devletin iş birliği ile Kıbrıs’ta bir antlaşmanın mümkün olabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün ve adadaki askeri varlığının güvenlik açısından önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Onurlu bir yaşam için, sizlerin geleceği için devlete sahip çıkmak, geliştirmek ve yüceltmek hepimizin görevidir” dedi.

Teknolojik gelişmeleri takip etmenin gerekliliğini de dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bilgiye erişimin ve kanaat geliştirmenin önemini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, çevrenin korunması için gençlerin yapabilecekleri hususunda gençlerle sohbet etti ve tüm öğrencilere başarılar diledi.