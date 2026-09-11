Belediye’den yapılan açıklamaya göre, drama eğitimi süresince kursiyerler; sahne deneyimi, iletişim, özgüven, yaratıcılık ve ekip çalışması gibi birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kursun tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen belge takdiminde, eğitime katılan kursiyerlerin gösterdiği ilgi ve başarıdan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada, Tatlısu Belediyesi’nin kültür, sanat ve sosyal yaşamı güçlendirmeye yönelik çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.