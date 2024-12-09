Polisin açıklaması şöyle:

09.12.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Tatlısu-Geçitkale Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Yasin YILMAZ (E-32) yönetimindeki VU 906 plakalı beton mikseri araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan trafik levhası ile çelik bariyerlere çarptıktan sonra, sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.