Bölgede çalışmalarını sürdüren TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar’ın da operasyona dahil olmasıyla özellikle derin denizde yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerinin teknik kapasitesi güçlenecek.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan TCG Alemdar, 90 metre uzunluğa, 19 metre genişliğe ve 4 bin 171 ton ağırlığa sahip. 28 Ocak 2017’de hizmete giren gemide yaklaşık 90 personel görev yapabiliyor.

Derin denizde gelişmiş kurtarma kabiliyeti

TCG Alemdar, su altındaki hedeflerin tespit edilmesi ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi için gelişmiş teknolojik sistemlerle donatılmış durumda.

Gemide bulunan Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı (ROV), dalgıçların ulaşamayacağı derinliklerde arama ve kurtarma çalışmalarına destek verebiliyor. Su Altı Akustik Sistemleri sayesinde deniz altındaki batıkların ses ve görüntü yoluyla tespit edilmesine imkan sağlayan gemi, kurtarma çanı aracılığıyla 207 metre derinliğe kadar personel kurtarma kabiliyetine sahip.

TCG Alemdar ayrıca NATO’nun NSRS ve ABD’nin SRDRS denizaltı personel kurtarma sistemleriyle birlikte çalışabilecek altyapıya sahip. Gemi, bu sistemlerle 600 metre derinlikteki denizaltılara destek sağlayabilecek kapasitede bulunuyor.

Gemide olası kurtarma operasyonları için revir, acil müdahale odası, hasta yatakhanesi, röntgen ve ultrason gibi sağlık imkanları da bulunuyor.

Akdeniz’de uluslararası bir denizaltı kazasında kurtarma yeteneğine sahip tek platform olarak nitelendirilen TCG Alemdar’ın, Girne açıklarındaki arama kurtarma çalışmalarına önemli teknik destek sağlaması bekleniyor.