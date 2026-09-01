Batık teşhis edildikten sonra, 500 metre gibi önemli bir derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacağını dile getiren Cesur, uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile batığın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme faaliyetleri icra edileceğini belirtti.

Deniz Binbaşı Cesur, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının olduğu bölgede aramada faaliyetlerine başlayan gemide basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cesur, TCG Işın’ın, tamamen yerli ve milli imkanlar ile İstanbul’da inşa edilerek, 2017 yılında hizmete giren, son teknoloji cihazlar ve birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personeli ile arama kurtarma görevi icra edebilen bir kurtarma gemisi olduğunu ifade etti.

Cesur, “Komutanlığımız üzerine konuşlanan 1000 metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 90 metre derinliğe kadar insanlı dalışlarla kurtarma çalışmalarını icra etmektedir.” dedi.

TCG Işın’ın, sadece Mavi Vatan sınırları dahilindeki görevleri icra etmekle kalmadığını dile getiren Cesur, TCG Işın’ın, uluslararası tatbikat ve görevlere de iştirak ettiğini, katıldığı tatbikatlarda sahip olduğu sistem/cihaz ve yetenekleri ile ön plana çıktığını kaydetti.

Bu görevdeki amaçlarının, Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi, batığın teşhis edilmesi olduğunu vurgulayan Cesur, şunları belirtti:

“Batık teşhis edildikten sonra, 500 metre gibi önemli bir derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacak, uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile batığın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme faaliyetleri icra edilecektir.”