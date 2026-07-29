TDP, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in bugünkü açıklamalarında ortaya koyduğu yaklaşımın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın pozisyonuyla doğrudan örtüştüğünü belirtti.

TDP'den yapılan yazılı açıklamada, sonuç üretmeyecek ve başarısızlıkla sonuçlanacak bir müzakere sürecinin Kıbrıslı Türklerin 1960 anlaşmalarından doğan haklarına sahip çıkma mücadelesine zarar vereceği görüşü paylaşıldı.

Bu hakların korunabilmesi için Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün inşa edilmesinin zorunlu olduğu da belirtildi.

Süreç değil, çözüm istediğini kaydeden TDP, hem Kıbrıslı Türklere hem de Kıbrıslı Rumlara güvenlik, refah ve daha iyi bir gelecek sağlayacak bir çözümün; başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere bölgeye de olumlu katkı sunacağını ifade etti.

“Yeni 5+1 süreci Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve bugüne kadar sağlanan uzlaşılar temelinde şekillenmelidir.” denilen TDP açıklamasında, toplumlar arasında güvenin artırılmasının, çözümün başarı şansını da güçlendireceği ve güven inşasının müzakere sürecinin en önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve ekibine yürüttüğü diplomatik çabalar için teşekkür eden TDP, Guterres’in adadaki temaslarının, vatandaşların spekülasyon ve korkuya dayalı senaryolara itibar etmemesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Kıbrıs sorununun çözümünün ancak soğukkanlılıkla, güçlü diplomasiyle ve toplumun farklı kesimleriyle sürdürülecek diyalog sayesinde mümkün olabileceği belirtilen TDP açıklamasında, “Kritik dönemlerde toplumsal çıkarları her türlü siyasi kaygının önünde tutan yaklaşımımızın önemi bu süreçte bir kez daha ortaya çıktı.” ifadeleri kullanıldı.

-“Halkın önceliği ekonomik sorunlar”

Cumhurbaşkanı ile sağlıklı diyalog içinde çözüm sürecine katkı sunmaya devam edeceğini belirten TDP, “suni korkular yaratarak yaşanan ekonomik ve yönetsel sorunları perdelemeye çalışan anlayışın” halktan gerekli cevabı alacağını da ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümünün, Kıbrıslı Türkler açısından hayati önem taşıdığını belirten TDP, halkın öncelikli gündeminin “hayat pahalılığı, yolsuzluklar, sağlık ve eğitim alanındaki sorunlar ile giderek büyüyen bütçe açığının yarattığı ekonomik sıkıntılar” olduğunu da savundu.