Açılışta konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, yaklaşan seçim sürecine ilişkin birlik ve beraberlik mesajı verirken, TDP’nin örgütlü yapısıyla sahada çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Çeler, TDP’nin yalnızca seçim dönemlerinde değil, toplumun sorunlarını takip eden ve çözüm üretmeye çalışan bir siyasi yapı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, önümüzdeki dönemde ülkenin temel sorunlarına yönelik somut icraatların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

“Ülkenin kaybedecek zamanı yok”

Çeler, ülkenin uzun süredir biriken sorunlarının günü kurtaran yaklaşımlarla çözülemeyeceğini belirterek; nüfusun bilimsel ve şeffaf biçimde ortaya konulması, sağlık hizmetlerinin toplumun tamamı için güvence altına alınması, kamu yönetiminde dijital dönüşüm ve liyakatin güçlendirilmesi gibi başlıkların öncelikli olduğunu vurguladı.

TDP’nin seçim sürecinde toplumun farklı kesimleriyle temaslarını artıracağını belirten Çeler, Maraş örgütünün de bu çalışmanın önemli merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

Çeler, parti örgütlerinin güçlenmesinin yalnızca seçim çalışmaları açısından değil, toplumla doğrudan temas kurmak ve yurttaşların sorunlarını siyaset mekanizmasına taşımak açısından da önemli olduğunu söyledi.

“Bu seçimde ihtiyacımız olan şey birlik, dayanışma ve birlikte çalışmaktır” mesajını veren Çeler, TDP örgütlerinin sahada daha güçlü biçimde çalışacağını belirtti.

Açılışta konuşan TDP Maraş Örgüt Başkanı Aziz Canlı da Maraş’taki örgütlenmenin önemine dikkat çekerek, yeni örgüt binasının bölge halkıyla daha güçlü ve sürekli temas kurulmasına katkı sağlayacağını belirtti. Canlı, seçim sürecinde örgütlü ve sahaya dayalı bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.

TDP Mağusa İlçe Başkanı Olgu Tansu ise örgüt açılışının Mağusa bölgesindeki çalışmalar açısından önemli olduğunu belirterek, parti örgütleriyle birlikte seçim sürecine hazırlandıklarını söyledi. Tansu, Maraş örgütünün bölgedeki çalışmalara güç katacağını ifade etti.

TDP, yaklaşan seçim sürecinde ilçe ve bölge örgütleriyle saha çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Maraş Örgüt Binası da partinin Mağusa bölgesindeki örgütlenme çalışmalarının yeni merkezlerinden biri olacak.