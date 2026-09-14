Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığındaki, Asbaşkan Salih Kayım’ın da yer aldığı heyet, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek inşaat sektörünün mevcut durumu, sektörde yaşanan sorunlar ve 6 Aralık seçimleri sonrasında yeni dönemde atılması gereken adımlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Heyeti TDP Genel Başkanı Zeki Çeler kabul ederken, görüşmede TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ile MYK üyeleri Ayşe Öztabay, Evrim Hınçal, Kemal Baykallı ve Ece Balcı da yer aldı.

Taşınmaz ve mülkiyet alanındaki belirsizlikler ele alındı

Görüşmede, inşaat sektörünün doğrudan etkilendiği taşınmaz ve mülkiyet meseleleri ile bu alandaki hukuki belirsizliklerin sektöre ve yatırım ortamına etkileri değerlendirildi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, daha önce yaptığı açıklamalarda mülkiyet meselesinin bireysel davalar, iade süreçleri ve ceza tehdidi üzerinden çözülemeyeceğini belirterek, özellikle taşınmaz, inşaat, turizm ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren kişiler açısından yeni hukuki risklerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekmişti.

Çeler, mülkiyet sorununun tazminat, takas, iade ve kullanım hakkı gibi başlıkların birlikte ele alındığı kapsamlı bir siyasi çözüm süreciyle ele alınması gerektiğini vurgulamış; sektör temsilcilerinin de dahil olacağı, hukukçular ve uluslararası hukuk uzmanlarının yer alacağı bir mekanizma kurulması çağrısında bulunmuştu.

“Belirsizlik yatırımın önündeki en büyük engellerden biri”

Görüşmede, inşaat sektörünün yalnızca yapı üretiminden ibaret olmadığı; taşınmaz hukuku, yatırım güvenliği, planlama, ruhsatlandırma, finansmana erişim ve kamu politikalarıyla doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirildi.

TDP tarafı, sektörün sürdürülebilir biçimde gelişebilmesi için öngörülebilir, şeffaf ve hukuka dayalı bir yatırım ortamının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Çeler, mülkiyet ve taşınmaz alanındaki gelişmelerin panik ve belirsizlik üzerinden değil, hukuka dayalı ve planlı bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini daha önce de vurgulamıştı.

TDP: Sektörün sorunlarına günübirlik değil, uzun vadeli politikalarla yaklaşacağız

Görüşmede ayrıca inşaat sektörünün önündeki yapısal sorunların seçim dönemlerinde verilen geçici vaatlerle değil, uzun vadeli ve öngörülebilir politikalarla ele alınması gerektiği belirtildi.

TDP olarak kamu yönetiminde şeffaflık, hukukun üstünlüğü, ekonomik adalet ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışını savunduklarını belirten parti heyeti, özel sektörün ve sektör temsilcilerinin karar alma süreçlerine dahil edilmesinin önemine dikkat çekti. TDP’nin ekonomik yaklaşımında üretimin desteklenmesi, gelir adaleti ve şeffaf kamu yönetimi temel başlıklar arasında yer alıyor.

Görüşmede, seçim sonrasında sektör temsilcileriyle düzenli istişare mekanizmalarının kurulması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve inşaat sektörünün ülke ekonomisine katkısını sürdürülebilir hale getirecek politikaların geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TDP: Sektörlerle konuşan ve ortak akılla yöneten bir anlayışa sahibiz

TDP, yeni dönemde ekonomik ve sektörel politikaların kapalı kapılar ardında değil, ilgili meslek örgütleri, sendikalar, iş dünyası ve toplumun farklı kesimleriyle istişare edilerek oluşturulması gerektiğini belirtti.

Parti, inşaat sektörünün yaşadığı sorunların çözümünde de hukuki öngörülebilirlik, şeffaflık, planlama ve yatırım güvenliğini esas alan bir yaklaşımın gerekli olduğunu vurguladı.

TDP heyeti, sektör temsilcilerinin aktardığı sorunların seçim sonrasında da takipçisi olacaklarını ve yeni dönemin politikalarının oluşturulmasında ilgili tüm kesimlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.