TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’e ziyarette Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, Lefke İlçe Başkanı Turgut Karabetça ve Gençlik Örgütü Başkanı Ali Azeri eşlik etti.

TDP heyeti, Lefke’de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Lefke Turizm Derneği ile de bir araya geldi. Görüşmeye derneğin Projeler Sorumlusu Teoman Oktay, Denetleme Sorumlusu Nazif Kubilay, yönetim kurulu üyeleri ve bölgedeki farklı sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.

TDP: 14 Ağustos’tan 15 Eylül’e bütün bunlar nasıl yetişecek?

TDP heyetinin bölgedeki ziyaretleri sırasında aktarılan bilgilere göre, Lefke Gazi Lisesi’nde kullanılan konteyner sınıfların sökülerek Gemikonağı’ndaki Erdal Abit İlkokulu bölgesine taşınması, yaklaşık 30 konteyner sınıf için gerekli altyapının hazırlanması ve bölgedeki mevcut betonarme binanın depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi öngörülüyor.

Söz konusu işlere ilişkin ihale sürecinin 14 Ağustos’ta tamamlanmasının beklendiği bilgisinin kendilerine aktarıldığını belirten TDP heyeti, okulların 15 Eylül’de açılacağına işaret ederek Eğitim Bakanlığı’na seslendi:

“TDP olarak soruyoruz: İhale süreci 14 Ağustos’ta tamamlanacaksa, geriye kalan yaklaşık bir aylık sürede bütün bu çalışmalar nasıl yetiştirilecek?”

TDP, yanıt bekleyen soruları şöyle sıraladı:

“Lefke Gazi Lisesi’ndeki konteyner sınıflar ne zaman sökülecek ve Gemikonağı’na ne zaman taşınacak?

Yaklaşık 30 konteyner sınıfın kurulacağı alanın altyapısı ne zaman hazırlanacak?

Elektrik, su, kanalizasyon, güvenlik ve öğrencilerin ihtiyaç duyacağı diğer düzenlemeler hangi takvimde tamamlanacak?

Mevcut betonarme binanın depreme dayanıklılık kontrolleri ne zaman yapılacak ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak?

En önemlisi; bütün bunlar 15 Eylül’e yetişmezse Lefke’nin çocukları nerede eğitim görecek?”

“Eğitim yılının başlayacağı tarih bugün mü belli oldu?”

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Haziran’da yaptığı açıklamada Lefke Gazi Lisesi’nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca geçici olarak Erdal Abit İlkokulu’nun bulunduğu bölgede faaliyet göstereceğini duyurmuştu.

Bakanlık aynı açıklamada Erdal Abit İlkokulu’ndaki mevcut binaların gerekli tadilatlarının yapılacağını, ihtiyaç doğrultusunda prefabrik dersliklerin yerleştirileceğini ve gerekli güvenlik düzenlemelerinin tamamlanacağını bildirmişti.

TDP, aradan geçen süreye rağmen eğitim yılının başlamasına haftalar kala hala ihale ve hazırlık süreçlerinin konuşulmasına tepki göstererek şu soruları yöneltti:

“15 Eylül’ün geleceği bilinmiyor muydu? Lefke Gazi Lisesi’nin durumu yeni mi ortaya çıktı? Öğrencilerin geçici olarak nereye taşınacağı haziran ayında kararlaştırılmışken gerekli çalışmalar neden bugüne bırakıldı? Eğitim Bakanlığı, gerçekten bu çalışmaların tümünün okullar açılmadan güvenli ve eksiksiz biçimde tamamlanabileceğinin garantisini verebiliyor mu?”

“Çocukların can güvenliği ‘yetiştiririz’ anlayışına bırakılamaz”

TDP, meselenin yalnızca konteynerlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasından ibaret olmadığına dikkat çekerek, yüzlerce öğrencinin eğitim göreceği alanın güvenliğinin hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak biçimde sağlanması gerektiğini vurguladı.

“Bir okulun hazırlanması, birkaç konteynerin kamyona yüklenip başka bir yere bırakılması değildir” değerlendirmesinde bulunan TDP, çocukların can güvenliğinin son dakika planlamalarına bırakılamayacağını belirtti.

TDP, Eğitim Bakanlığı’nın 15 Eylül öncesinde yapılacak çalışmaların ayrıntılı takvimini ve mevcut yapıların güvenliğine ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaşması gerektiğini kaydetti.

“Lefke’nin çocukları neden yıllardır geçici çözümlere mahkum?”

Lefke Gazi Lisesi’ndeki sorunun yeni olmadığına dikkat çeken TDP, öğrencilerin daha önce de konteyner sınıflarda eğitim görmek zorunda kaldığını hatırlatarak, geçici çözümlerin yıllar içerisinde kalıcı hale getirilmesini eleştirdi.

“Bir neslin eğitim hayatını ‘geçici’ dediğiniz konteynerlerde geçirmesini normalleştiremezsiniz” diyen TDP, Lefke’nin eğitim altyapısında yaşanan sorunların yıllardır bilindiğini ancak kalıcı çözüm üretmek yerine sorunların ertelendiğini belirtti.

TDP, hükümetin Lefke’ye ilişkin yaklaşımını eleştirerek, “Lefke’yi unuttunuz; çocuklarını da eğitimden yoksun bırakmaya mı niyetlisiniz?” diye sordu.

TDP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bir tarafta öğrencilerinin hangi sınıfta eğitim göreceği yeni eğitim yılına haftalar kala hala tartışılan bir Lefke, diğer tarafta doğasıyla, tarihiyle, üretim kapasitesiyle ve turizm potansiyeliyle değerlendirilmeyi bekleyen bir Lefke var. Bu bölgenin kaderi ihmal edilmek değildir.”

TDP, Eğitim Bakanlığı’na bir kez daha seslenerek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“15 Eylül sabahı Lefke Gazi Lisesi öğrencileri hangi okulun kapısından girecek? Hangi sınıfta oturacak? O sınıfların ve kullanılacak binaların güvenli olduğunu kim, hangi raporla garanti edecek?

Ve bütün bunların hazırlığı eğitim yılının başlamasına neden yalnızca haftalar kala yapılıyor?”

TDP, Lefke halkının ve öğrencilerin karşı karşıya olduğu sorunların takipçisi olacağını belirterek, “Lefke’nin çocuklarının güvenli ve nitelikli eğitim hakkı son dakika ihalelerine, konteynerlere ve geçici çözümlere bırakılamaz” ifadelerini kullandı.