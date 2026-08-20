TDP ve CTP, yerel yönetimlerde demokratik, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla iş birliğine gidildiğini açıkladı.

İki parti tarafından yapılan ortak açıklamada, iş birliğinin yalnızca yerel seçimlere yönelik olmadığı belirtilerek, toplumda güçlendiği ifade edilen değişim, uzlaşı ve birlikte yönetim beklentisinin bir sonucu olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu adımın, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ortaya konulan ortak anlayış ve iş birliği iradesinin devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

13 BELEDİYEDE İŞ BİRLİĞİ

TDP ve CTP Parti Meclislerinin aldığı karar doğrultusunda iki parti; Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt, Lefke, İskele, Değirmenlik-Akıncılar, Çatalköy-Esentepe, Mehmetçik-Büyükkonuk, Erenköy-Karpaz, Mesarya, Dikmen ve Gönyeli-Alayköy belediye başkanlığı seçimlerinde iş birliği içerisinde hareket edecek.

İki parti, yerel yönetimleri yalnızca hizmet üreten idari yapılar olarak değil, halkın yönetime doğrudan katıldığı ve karar süreçlerinin birlikte şekillendirildiği yerel demokrasinin temel alanlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

“TEMELİMİZ BİRLİKTE YÖNETİM İLKESİ”

Açıklamada iş birliğinin temelinde “birlikte yönetim” ilkesinin bulunduğu vurgulanarak; belediye başkanı, belediye meclisi, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve bölge halkının karar süreçlerine etkin katılımının hedeflendiği kaydedildi.

Belediye kaynaklarının etkin, adil ve kamu yararını esas alacak şekilde kullanılması, karar ve harcamaların denetlenebilir olması, belediye meclislerinin etkinleştirilmesi ve halkın bilgiye erişiminin güvence altına alınmasının ortak hedefler arasında olduğu belirtildi.

“BAŞARIYI SADECE SEÇİM KAZANMAKLA ÖLÇMÜYORUZ”

TDP ve CTP, sosyal adaleti gözeten, çevre ve kamusal alanları koruyan, planlı gelişmeyi esas alan bir belediyecilik anlayışını birlikte geliştireceklerini bildirdi.

Hizmetlerin siyasi aidiyete göre değil, ihtiyaç ve eşitlik temelinde sunulduğu; liyakat, kurumsallık ve mali disiplinin esas alındığı belediyeler için çalışılacağı ifade edildi.

Ortak açıklamada, “Yerel yönetimlerde başarıyı sadece seçim kazanmakla değil, halkla birlikte yönetmek, güven veren kurumlar yaratmak ve yurttaşın günlük yaşamında somut bir iyileşme sağlamakla ölçüyoruz” denildi.

İki parti, iş birliği yapılacak belediyelerde katılımcı, çoğulcu, şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir yerel yönetim anlayışını güçlendirmek için birlikte çalışacaklarını açıkladı.