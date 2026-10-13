Ekinci, yazılı açıklamasında, TDP’nin bilgisi, birikimi ve dürüstlüğüyle öne çıkan güçlü bir aday kadrosuyla 6 Aralık'taki seçimlere hazırlandığını dile getirdi.

Ekinci, “Bu toplum uygulanabilir projeler, çalışan sistemler ve liyakat görmek istiyor. Bunları hayata geçirecek insanlardan da dürüstlük ve samimiyet bekliyor. Biz bu sorumluluğun bilinciyle hazırlanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Aday kadrosunun oluşumunda liyakat, uzmanlık ve toplumsal sorumluluğu esas aldıklarını belirten Ekinci, farklı alanlarda kendini kanıtlamış isimlerle genç ve yeni yüzlerin TDP çatısı altında buluştuğunu söyledi.

Ekinci, ülkenin sorunlarını bilen ve çözüm üretmek için çalışmaya hazır insanları aynı amaç etrafında buluşturduklarını ifade etti.

Bu kadroyu bir araya getiren temel duygunun memleket sevgisi olduğunu kaydeden Ekinci, şöyle devam etti:

“Bizim derdimiz makam, mevki değil; memlekettir. Topluma hizmet etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, kamusal hizmetleri iyileştirecek, adaleti ve fırsat eşitliğini güçlendirecek çalışmalara ihtiyacımız var. Bunun için uygulanabilir projeler kadar, o projeleri hayata geçirecek bilgiye, çalışma iradesine ve dürüst kadrolara da ihtiyaç var. Biz bu birikimle halkımızın karşısına çıkmaya hazırız.”

- “TDP’nin Meclis’te olması özlenen bir tablodur”

TDP’nin temsil ettiği değerlerin ve siyasi duruşunun toplum açısından önemli olduğunu söyleyen Ekinci, “TDP’nin Meclis’te olması özlenen bir tablodur. İnsanlar, haksızlık karşısında susmayacak, kamu kaynaklarına sahip çıkacak, toplumun hassasiyetlerini koruyacak bir ses görmek istiyor" dedi.

“TDP, tertemiz bir siyasi partidir.” diyen Ekinci, bu temiz geçmişin sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanların bize duyduğu güveni korumak, her adımda o güvene layık olmak zorundayız. Meclis’te sözümüzün de emeğimizin de merkezinde halkın yararı olacak. Yanlışın karşısında açıkça duracak, çözüm için bilgi ve önerilerimizle sorumluluk alacağız.”

- “Adaylarımızın sıralamasını üyelerimiz belirleyecek”

Aday Sıralama Kurultayı’nın partinin demokratik işleyişinin önemli bir parçası olduğunu belirten Ekinci, adayların sıralamasının üyelerin tercihleriyle şekilleneceğini ifade etti.

Topluma hizmet etmeye hazır kadronun pazar günü üyelerin karşısına çıkacağını kaydeden Ekinci, üyelerin demokratik iradelerini ortaya koyarak, adayların sıralamasını belirleyeceğini belirtti.

Seçim hazırlıklarında örgütlerin, üyelerin ve gönüllülerin büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Ekinci, farklı kuşakların ortak emeğinin TDP’nin en güçlü dayanağı olduğunu söyledi.

Genel ve yerel seçimlerin aynı güne alınmasının ve kısa süre kala yapılan yasal düzenlemelerin getirdiği zorlukları da dile getiren Ekinci, “Yıllardır bu geleneği omuzlayan yol arkadaşlarımızla bugün sorumluluk üstlenen gençlerimiz yan yana çalışıyor. Her gün zamanını, bilgisini ve emeğini bu mücadeleye katan insanlarımız var.” dedi.

Ekinci, önlerine çıkan zorlukları dayanışmalarını büyüterek ve daha fazla çalışarak aştıklarını, toplumsal güveni ise insanları dinleyerek ve verdikleri sözlerin sorumluluğunu taşıyarak kazandıklarını sözlerine ekledi.