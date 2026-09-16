Lefkoşa’da meydana gelen cinsel tecavüz suçundan tutuklanan P.F.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Fırat Uğuroğlu, 14 Eylül 2026 tarihinde 09.00-10.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, P.F.A.’nın kendisine ait ikametgahın yatak odasında, aynı evde misafir olarak kalan 22 yaşındaki Nijerya uyruklu kadının her iki elini tutarak cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Uğuroğlu, olayın polisin bilgisine 15 Eylül 2026 tarihinde geldiğini belirterek, müştekinin ifadesi doğrultusunda üzerinde bulunan kıyafetler ile suçun işlendiği ikametgahta P.F.A.’nın huzurunda yapılan aramada elde edilen iç çamaşırı ve yatak örtülerinin gerekli DNA testlerinin yapılabilmesi amacıyla emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, aynı tarihte P.F.A.’nın Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, ardından müşteki ve P.F.A.’nın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru Uğuroğlu, meseleyle ilgili temin edilmesi gereken ifadeler bulunduğunu, ayrıca P.F.A.’nın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Üroloji Servisi’nde doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Polis, P.F.A.’nın sözlü beyanlarının araştırılacağını, yapılacak kontroller ve Türkiye’deki adli makamlarla gerçekleştirilecek DNA testleriyle ilgili yazışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere etki edebileceğini kaydeden polis, 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkemede söz alan P.F.A. ise suçlamayı kabul etmeyerek, “O benim kız arkadaşım, onunla bir şey yapmam için zorlamama gerek yok, tecavüz suçlamasını kabul etmiyorum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, P.F.A.’nın 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.