Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.08.2023 tarihinde, saat 12.40 sıralarında, Değirmenlik - Girne Anayolunun (Dağyolu) 6-7 kilometreleri arasında, Fikret KABAK (E-55), yönetimindeki 68 AH 424 plakalı tır araç ile Girne istikametinden Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip Girne istikametine doğru seyretmekte olan Hasibe BEKİZ (K-35) yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp sürüklemiştir.

Kaza sonucu yaralanan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe BEKİZ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nahide GARİP (K-61) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürmektedir.

Kaza sonrası araçta sıkışan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe BEKİZ, itfaiye ekipleri tarafından sıkışmış olduğu araç içerisinden çıkarılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında 68 AH 424 plakalı tır araç sürücüsü Fikret KABAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.