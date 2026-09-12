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Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında S.N.İ.S.A.R.B. (K-38) tutuklandı.

Yangına polis ve itfaiyenin yanı sıra Sivil Savunma, Orman Dairesi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ekipleri, askeri personel ve bölge halkı müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Bahçedeki kuru otların gerekli tedbirler alınmadan yakılması sonucu başlayan yangın, mahallenin kuzeyindeki dere yatağına sirayet etti. Yangında kuru otlar, makilik alan, kamışlar ve zeytin ağaçları zarar gördü.

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