Dün akşam Lefkoşa Küçük Kaymaklı Bölgesinde, Seyit Hüseyin Sokak üzerinde, kullanımındaki araç ile tehlikeli sürüş yaparak yol ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücüsünün görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri harekete geçti.
İncirli: Toplumun tüm kesimleriyle yakın istişare ve iş birliği içerisinde hareket edeceğiz
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Tespit edilen araç sürücüsüne işlemiş olduğu trafik suçlarından dolayı 35.446,50 TL para ve 35 ceza puanı kesildi.