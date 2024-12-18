Teknoloji ve inovasyon alanında dünyanın en iyilerini bir araya getirilmesi planlanan TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için başvuru süreci başladı. Başvurular, 15 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Teknoloji ve inovasyon alanında dünyanın en iyilerini bir araya getirecek olan TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Teknoloji Yarışmaları için başvuru süreci başladı. Genç girişimciler, mühendisler ve teknoloji tutkunları, sınırları aşan projeleriyle bu prestijli etkinlikte yer alma fırsatı bulacak.

Yarışmaya katılmak isteyen adayların başvurularını 15 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği açıklandı.

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamada, detaylı bilgi ve başvuru için TEKNOFEST resmi web sitesinin ziyaret edilebileceği belirtildi.