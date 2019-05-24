Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17...
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle

11 çeşit yeni iPhone modeli resmen onaylandı!

Apple her sene son baharda yeni iPhone modelini tanıtıyor. Yeni iPhone modelinin tanıtılmasına kısa süre kala ileriki senenin iPhone modelleri hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Apple’ın 11 yeni iPhone modeli Avrasya Ekonomik Komisyonu kayıtlarına girdi.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:41
11 çeşit yeni iPhone modeli resmen onaylandı!
banner44

Yeni iPhone modelleri hakkında Apple tarafından ciddi bir adım atıldı. Apple'ın 11 yeni iPhone modeli onaylandı. Onaylanan modellerin kodları belli oldu. Bu cihazların model numaralarına baktığımızda A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 ve A2223 olduğunu görüyoruz.

banner41
APPLE SÜRPRİZ YAPACAK MI?

Beklentilerde herhangi bir değişiklik yok. iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin yerini alacak üç yeni model sırasıyla 6.1 inç LCD ekrana, 5.8 inç OLED ekrana ve 6.5 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olacak. XS ve XS Max'ın yerini alacak olan modeller üç arka kamera ile gelecek. iPhone XR‘ın yerini alacak olan yeni uygun fiyatlı model ise çift arka kameraya sahip olacak. Yani, iPhone XS'te kullanılan arka kamera bu modele taşınacak. Peki, neden 11 tane model numarası var? sorusunun cevabı ise bazı bölgelerde ( Amerika / Avrupa ) model numaralarının farklılık gösteriyor olması.

banner22
Anahtar Kelimeler:
IPhone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi
Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi
Beta Pictoris'in çevresinde 3 kuyruklu yıldız keşfi
Beta Pictoris'in çevresinde 3 kuyruklu yıldız keşfi
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim