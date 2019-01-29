Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
11 dakikada tükendi
11 dakikada tükendi
FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!
FaceTime kullananlara çok kötü haber
Boeing'den otonom uçan taksi: İlk uçuşunu yaptı
Boeing'den otonom uçan taksi
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!

11 dakikada tükendi

Çinli Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 7 satışa çıktı; ilgi ise beklenenden büyük oldu. Cihaz 11 dakikada tükendi

29 Ocak 2019 Salı 16:41
11 dakikada tükendi

banner41
Çinli telefon üreticisi Xiaomi, son günlerde 48 MP arka kameraya sahip telefonu Redmi Note 7 ile adından sıkça söz ettiriyor.

Üst segment telefon olmasına karşın oldukça düşük bir fiyat etiketiyle pazara giren cihazın satışa çıkmasıyla 11 dakikada tükendiği açıklandı. 

Çin yerel saati ile 10:00'da satışa sunulan Redmi Note 7, beklenenin üzerinde ilgi gördü ve stoklar eridi. Xiaomi, satışa sunulan adet sayısını kamuoyuyla paylaşmazken, cihazın düşük fiyatı ise dikkat çekici. Şirket, 1 Şubat tarihinde Redmi Note 7'leri tekrar satışa sunacaklarını duyurdu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
XiaomiRedmi Note 7TeknolojiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kutbu’nda akıl almaz keşif
Kuzey Kutbu’nda akıl almaz keşif
Facebook 'intihar ve kendine zarar verme videolarını engellemeye çalışacak'
Facebook 'intihar ve kendine zarar verme videolarını engellemeye çalışacak'
FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!
FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim