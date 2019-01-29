11 dakikada tükendi

Çinli telefon üreticisi, son günlerde 48 MP arka kameraya sahip telefonuile adından sıkça söz ettiriyor.

Üst segment telefon olmasına karşın oldukça düşük bir fiyat etiketiyle pazara giren cihazın satışa çıkmasıyla 11 dakikada tükendiği açıklandı.



Çin yerel saati ile 10:00'da satışa sunulan Redmi Note 7, beklenenin üzerinde ilgi gördü ve stoklar eridi. Xiaomi, satışa sunulan adet sayısını kamuoyuyla paylaşmazken, cihazın düşük fiyatı ise dikkat çekici. Şirket, 1 Şubat tarihinde Redmi Note 7'leri tekrar satışa sunacaklarını duyurdu.