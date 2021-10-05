1.5 milyar kişinin verileri çalındı iddiası: Anonymous'tan da açıklama geldi

Facebook'un dün yaşadığı 7 saatlik kesintide veri sızıntısı iddiaları da haberlere konu oldu.

İki olay birbirinden alakasız olsa da benzer zamanlarda duyulması aralarında bir ilişki olduğu düşüncesini doğurdu.

Bir hacker forumuna 22 Eylül tarihinde 1.5 milyar kullanıcının verilerinin satılık olduğu yazıldı.

Hacker her 1 milyon kişilik veriyi 5 bin dolara sattığını yazdı. 20 farklı örnek seti oluşturan hacker kanıt olarak isteyene bunlara gönderebileceğini aktardı.

Kişisel veriler içerisinde ad soyad, cinsiyet, kullanıcı adı, e-posta hesapları ve telefon numaralarının da bulunduğu aktarıldı. Ancak veriler detaylı bir şekilde incelendiğinde söz konusu bilgilerin sızmadığı tespit edildi.

Veri ayıklama programıyla zaten kamuya açık olan bilgilerin listelendiği tespit edildi.

ANONYMOUS'TAN AÇIKLAMA

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da Facebook'daki hacklenme iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Aslında olan şey şuydu; Birisi web kazıma yoluyla 1.5 milyar kişiye ait kullanıcı verisini indirdi. Bu verilerin hepsi zaten sizin Facebook'la paylaştığını açık bilgilerdi ve herkes bunları görebilir" denildi.

533 MİLYON KİŞİNİN VERİSİ SIZMIŞTI

Nisan ayında Faceook'ta büyük bir veri sızıntısı gerçekleşmişti. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 106 ülkeden 533 milyon kişinin verileri sızmıştı.

Bir hacker platformunda yayımlanan veriler, kullanıcıların, telefon numaraları konumları ve doğum tarihlerini içeriyordu.



Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlası ABD’den, 11 milyonunu Birleşik Krallık’tan, 6 milyonu ise Hindistan’dan. Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği uyarısını yapmıştı.