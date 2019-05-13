18 yıllık iPod rekor fiyata satışa çıktı

Teknoloji meraklılarının şu sıralarda gündeminde Apple’ın 2001 yılında piyasaya çıkardığı iPod var… Online bir alışveriş sitesindeki bir kullanıcının açtığı ilanda 2001 yılında piyasaya çıkan ve kutusu bile açılmamış iPod rekor fiyata alıcı bekliyor.

Fabrikadan çıktığı gibi jelatiniyle duran ve hiç açılmayan iPod’un 5GB’lık hafızası olduğu belirtildi. Satıcı, 18 yıllık teknolojik alet için ise tam 19.995 dolar istiyor. Yaklaşık 500 kişinin yakından takip ettiği belirtilen cihazla ilgili satıcıya birçok soru geldiği belirtildi.