Teknoloji meraklılarının şu sıralarda gündeminde Apple’ın 2001 yılında piyasaya çıkardığı iPod var… Online bir alışveriş sitesindeki bir kullanıcının açtığı ilanda 2001 yılında piyasaya çıkan ve kutusu bile açılmamış iPod rekor fiyata alıcı bekliyor.
18 yıllık iPod rekor fiyata satışa çıktı
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın 2001'de piyasaya sürdüğü iPod tekrar gündemde... Bunun sebebi ise ABD'li bir kişinin hiç açılmamış bir adet iPod'u tam 20.000 dolardan satışa çıkardı. iPod'un henüz satılıp satılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:28