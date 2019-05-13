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18 yıllık iPod rekor fiyata satışa çıktı

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın 2001'de piyasaya sürdüğü iPod tekrar gündemde... Bunun sebebi ise ABD'li bir kişinin hiç açılmamış bir adet iPod'u tam 20.000 dolardan satışa çıkardı. iPod'un henüz satılıp satılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:28
18 yıllık iPod rekor fiyata satışa çıktı
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Teknoloji meraklılarının şu sıralarda gündeminde Apple’ın 2001 yılında piyasaya çıkardığı iPod var… Online bir alışveriş sitesindeki bir kullanıcının açtığı ilanda 2001 yılında piyasaya çıkan ve kutusu bile açılmamış iPod rekor fiyata alıcı bekliyor.

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Fabrikadan çıktığı gibi jelatiniyle duran ve hiç açılmayan iPod’un 5GB’lık hafızası olduğu belirtildi. Satıcı, 18 yıllık teknolojik alet için ise tam 19.995 dolar istiyor. Yaklaşık 500 kişinin yakından takip ettiği belirtilen cihazla ilgili satıcıya birçok soru geldiği belirtildi.

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