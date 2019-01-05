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2 iPhone modelinin satışına yasak geldi

Daha önce Çin’de bazı iPhone modellerinin satışının durdurulmasına yönelik karar aldıran Qualcomm, Almanya'da zafer kazandı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:08
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi

Alman mahkemesinin kararı doğrultusunda Apple'ın Almanya'da bulunan tüm mağazalardan iPhone 7 ve iPhone 8 model telefonlarını toplatması kararı çıktı.

Apple için Almanya genelinde yasak kararı bugün resmen yürürlüğe girdi. Daha önce Alman mahkemesi iPhone 7 ve iPhone 8'lerin yasaklanması yönünde karar almıştı.

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Bugün ise Qualcomm'un 1.52 milyar dolar kefalet bonosuna imza atması ile birlikte sözleşme resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Böylece bugünden itibaren Almanya'da hiçbir dükkanda iPhone 7 ve iPhone 8 satışı yapılamayacak. Hatta Apple bu cihazları dükkanlarından bir bir toplayacak.

Münih mahkemesi, iPhone’un bazı modellerinde Qualcomm’un buluşu olan ve enerjinin verimli kullanımını sağlayarak pil ömrünü uzatan bir özellik kullanıldığı tespit edildi.

iPhone modellerinde Intel ve Qorvo çipler bulunuyor. Bu çiplerin içinde, Qualcomm’un daha az şarj harcamasını sağlayan ‘envelope tracking’ olarak adlandırılan bir kablosuz iletişim teknoloji bulunuyor.

Dolayısıyla Apple her ne kadar bu teknoloji geliştirmemiş olsa bile kullandığı için Qualcomm ile karşı karşıya kalmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
IPhoneSatışYasakQualcommAlmanyaHaberTeknoloji
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