2011'de ölen Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs yapay zekayla canlandırıldı

Yapay zeka dünyayı hızla değiştiriyor. Artık yapay zekanın hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladığını algılayabiliyoruz da. Teknolojinin her yönüne nüfuz eden yapay zeka, çok şaşırtıcı işlere imza da atabiliyor. Örneğin yapay zeka destekli programlar sayesinde eski, renksiz veya zarar görmüş fotoğraflar yeni çekilmiş renkli fotoğraflara döndürülebiliyor. Ancak yapay zeka sayesinde bundan daha da ilginç bir şey daha yapıldı: 2011'de ölen Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, hayata döndürüldü.

STEVE JOBS YAPAY ZEKAYLA CANLANDIRILDI

Steve Jobs, yapay zeka sayesinde bir podcast'te canlandırıldı. Podcast'te oldukça gerçekçi cevaplar veren yapay zekayla oluşturulmuş Steve Jobs ile röportaj yapıldı. Steve Jobs ile röportaj yapan ise ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan'dı. Ancak Rogan da gerçek değildi, çünkü o da yapay zekayla oluşturuldu. Sahte Rogan ve Jobs arasında geçen yapay zekayla oluşturulmuş bu podcast internet ve teknoloji dünyasını adeta salladı.

Herkesi şaşırtan Steve Jobs podcast'i, yapay zekanın kullanım durumlarına yönelik bir kilometre taşı olarak görüldü.

SAHTE JOE ROGAN VE SAHTE STEVE JOBS ARASINDAKİ KONUŞMALAR

İkili arasında geçen konuşmalar ise hem sürreal hem de espriliydi. Bir yapay zeka podcast sitesinde yer alan podcast, hem Rogan hem de Jobs'un sesini, tonlamalarını ve yansımalarını oldukça doğru bir şekilde taklit etti ve gerçeğinden ayırt etmeyi çok zorlaştırdı.

"AKILLARA DURGUNLUK VERİCİ"

Girişimci ve yazar Alex MacCaw, Joe Rogan'ın Steve Jobs ile röportaj yaptığı, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan podcast'i "akıllara durgunluk verici" olarak nitelendirdi.

Podcast'in yaratıcılarından Mahmoud Felfel'e göre, Jobs'un sesi bir konuşma modeli aracılığıyla yaklaşık dört saat içinde klonlandı. Ancak sonrasında bir saate indirildi.