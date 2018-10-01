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2019'da Dünya'ya düşecek!

Tiangong-1'den sonra bir Çin uzay istasyonu ile daha kontrol kaybedildi. Uzay istasyonunun Gelecek yıl Dünya’ya düşmesi bekleniyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:57
2019'da Dünya'ya düşecek!

Çin'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1, geçtiğimiz aylarda kontrolden çıkmış ve Dünya’ya düşmüştü. İki yıldır başıboş dolaşan uzay istasyonu, Güney Pasifik üzerinden atmosfere girmiş ve yanarak infilak etmişti. 

Yapılan açıklamaya göre, Tiangong-1'in akıbetini bir başka Çin uydusu daha yaşayacak. Çin’in 2016 yılında fırlattığı Tiangong-2 isimli uydu gezegenimize düşecek.  Yapılan açıklamaya göre, uzay ajansı uyduyu kontrollü bir şekilde düşürecek. 

2016 yılında uyduda 2 ay geçiren 2 Çinli astronot ülkenin bu alandaki rekorunun d sahibi olmuştu. 

1991'DE SOVYET YAPIMI UZAY İSTASYONU DÜŞMÜŞTÜ

1991'de Sovyetler Birliği'ne ait 20 tonluk Salyut 7 istasyonu, bir diğer 20 tonluk uzay aracına takılı halde Dünya'ya çarpmış, ayrılan parçalar Arjantin'in Capitán Bermúdez kentine düşmüştü. 1979'da ise NASA'nınkontrolünü neredeyse tamamen kaybettiği 77 tonluk uzay istasyonu Skylab da hızla yeryüzüne düşüşe geçmiş, büyük parçalardan bazıları Batı Avustralya'ya düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Tiangong-1Çin Uzay IstasyonuDünyaÇin UydusuTiangong-2TeknolojiHaber
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