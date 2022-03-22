2021'de dünyanın en çok satan telefon modeli belli oldu

Corona virüs salgınının yarattığı çip sıkıntısı akıllı telefon üreticilerini de zora soktu. Buna rağmen sektör yılı büyüyerek kapattı. Bir araştırma şirketi 2021 yılında sevkiyatı en çok yapılan telefon modellerini listeledi.



Bizzat satış rakamlarını yansıtmasa da rapordaki sonuçlar en çok talep edilen telefonları gösteriyor.

Omdia'nın raporuna göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un Galaxy A12 modeli 2021'in en çok satılan telefonu oldu. Bütçe segmentindeki Galaxy A12 modeli 51.8 milyon adetle iPhone 12'yi geride bıraktı.



Telefon markası olarak listeye ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple damga vurdu. Apple'ın 7 modeli 2021'de en çok sevkiyatı yapılan 10 telefon modeli arasına girdi.



İŞTE 2021'DE EN ÇOK SATAN AKILLI TELEFONLAR



Samsung Galaxy A12 - 51.8 milyon



iPhone 12 - 41.7 milyon

iPhone 13 - 34.9 milyon

iPhone 11 - 33.6 milyon

Redmi 9A - 26.8 milyon

iPhone 12 Pro Max - 26.1 milyon

iPhone 13 Pro Max - 24.1 milyon

iPhone 12 Pro - 21.2 milyon

iPhone 13 Pro - 19.4 milyon

Galaxy A02 - 18.3 milyon