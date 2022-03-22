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2021'de dünyanın en çok satan telefon modeli belli oldu

Bir araştırma şirketi 2021'de en çok satılan telefon modellerini listeledi. Samsung'un bütçe dostu modeli Galaxy A12 listenin ilk sırasında yer aldı.

22 Mart 2022 Salı 16:38
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2021'de dünyanın en çok satan telefon modeli belli oldu
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Corona virüs salgınının yarattığı çip sıkıntısı akıllı telefon üreticilerini de zora soktu. Buna rağmen sektör yılı büyüyerek kapattı. Bir araştırma şirketi 2021 yılında sevkiyatı en çok yapılan telefon modellerini listeledi.

Bizzat satış rakamlarını yansıtmasa da rapordaki sonuçlar en çok talep edilen telefonları gösteriyor.

Omdia'nın raporuna göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un Galaxy A12 modeli 2021'in en çok satılan telefonu oldu. Bütçe segmentindeki Galaxy A12 modeli 51.8 milyon adetle iPhone 12'yi geride bıraktı.

Telefon markası olarak listeye ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple damga vurdu. Apple'ın 7 modeli 2021'de en çok sevkiyatı yapılan 10 telefon modeli arasına girdi.

İŞTE 2021'DE EN ÇOK SATAN AKILLI TELEFONLAR

Samsung Galaxy A12 - 51.8 milyon


iPhone 12 - 41.7 milyon
iPhone 13 - 34.9 milyon
iPhone 11 - 33.6 milyon
Redmi 9A - 26.8 milyon
iPhone 12 Pro Max - 26.1 milyon
iPhone 13 Pro Max - 24.1 milyon
iPhone 12 Pro - 21.2 milyon
iPhone 13 Pro - 19.4 milyon
Galaxy A02 - 18.3 milyon

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