Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...

30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti

Çin'de inşa edilen ve 180 milyon dolara mal olan 30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti.

12 Ocak 2020 Pazar 17:04
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti

Çin'in 'gökyüzündeki gözü' olarak tanımlanan 500 metre çapındaki Küresel Diyafram Radyo Teleskop (FAST) faaliyete geçti  

BBC'de yer alan habere göre, yaklaşık 180 milyon dolara mal olan teleskobun yapımı beş yıl sürdü. Saniyede 38 gigabyte veri toplayabilen FAST, kademeli olarak uluslararası gökbilimcilere açılacak.

FAST, uzayda doğal hidrojen arayacak ve zayıf pulsar sinyallerini algılayarak uzayda yaşam arama araştırmalarına da yardım edecek.

Uzmanlar, test aşamasında 102 zayıf pulsar sinyali tespit eden FAST sayesinde gelecek üç yıl içinde önemli bilimsel keşiflere imza atılabileceği görüşünde.

Pekin yönetimi, 2022 yılına kadar yörüngede kalıcı bir uzay istasyonu kurmayı hedefliyor. Çin, bu hedefine ulaşması durumunda ABD ve Rusya'nın ardından uzay istasyonu kuran üçüncü ülke olacak.  

Anahtar Kelimeler:
ÇinTeleskopGökyüzündeki GözüKüresel Diyafram Radyo TeleskopFASTHaberTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japon milyarder Maezawa 1000 kişiye 54'er bin lira dağıtacak
Japon milyarder Maezawa 1000 kişiye 54'er bin lira dağıtacak
Yılın ilk ay tutulması bu akşam!
Yılın ilk ay tutulması bu akşam!
Samsung, CES 2020'de 'Deneyim Çağı'nı ilan etti
Samsung, CES 2020'de 'Deneyim Çağı'nı ilan etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim