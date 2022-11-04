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3000'li yıllarda insanlar nasıl görünecek?

Uzmanlar, 3000 yılında nasıl görünebileceğimize dair bir fikir veren 'Mindy' adlı bir model oluşturdu. Özel bir şirket için oluşturulan modelin görünüşü uzun süreli teknoloji kullanımının insan vücudunu değiştireceği varsayımına dayanıyor.

04 Kasım 2022 Cuma 12:49
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3000'li yıllarda insanlar nasıl görünecek?



Teknoloji günden güne insan hayatında daha fazla yer ediyor. Zaman içerisinde teknolojinin insan hayatını olumsuz etkileyeceğini savunan birçok insan bulunuyor.

Özel bir telekominikasyon şirketi bu alanda bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında günümüzden bin yıl sonra insanların nasıl görüneceği hayal edildi. Çalışmayla beraber Mindy adı verilen bir model oluşturuldu.

Oldukça distopik olan bu model teknoloji kullanımının insan bedenini olumsuz etkileyeceği düşüncesini merkezine alıyor. Mindy'nin kambur bir sırtı, geniş bir boynu, pençeli elleri ve ikinci bir göz kapağı bulunuyor.

Yaratılan grotesk (varlıkları absürt özelliklerle yeniden tasviri) modelin teknolojiye gittikçe bağımlı olan insanları tasvir ettiği belirtiliyor. Med Alert Help'ten Dr Nikola Djordjevic, "Telefonlarımızı tutma şeklimiz, belirli temas noktalarında gerginliğe neden olabilir - kübital tünel sendromu olarak bilinen "metin pençesine" neden olabilir" dedi.Telefonlarımıza saatlerce bakmak, modele göre yalnızca kambur sırtlara değil, aynı zamanda daha kalın boyunlara da neden olur. Akıllı telefon kullanırken sürekli aşağıya doğru bakıyoruz bu da boyun kaslarımızın daha fazla çalışmasına neden oluyor.

Çalışmadaki diğer grotesk özellikler arasında daha kalın bir kafatası ve daha küçük bir beyin ile ışığa aşırı maruz kalmayı önlemek için ikinci bir göz kapağı yer alıyor. Evrimsel teoriye göre hayatta kalmayı etkilemediği sürece ikinci bir gözkapağı mutasyonunun kalıcı olması olası değil.

Yine de abartılı bu tasvir çok fazla ekrana bakmanın gözleri yorduğu düşüncesinden yola çıkıyor.

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