4 gün boyunca bayrağı savundular!

Düzenlenen etkinliğe ülkemizden de katılanlar oldu ve devasa kanvas üzerine ülkemizin bayrağını çizdiler.

Etkinlikte sadece bayrak çizerek bulunabilmek mümkün değildi, çizilen bayrağın savunulması da bir o kadar önemliydi zira bütün ülkelerden kullanıcılar kanvas üzerinde yer kapma peşindeydi ve bunun için amansız bir savaş başlamıştı.

r/place subreddit’inde gerçekleşen etkinlikte her kullanıcı 5 dakika içinde 1 pikseli boyayabiliyor ve kocaman bir kanvas üzerinde dilediğini yapıyor.

Fakat alanın büyüklüğü ve kullanıcı sayısının çokluğu bu etkinliği tek kişilik bir eğlence olmaktan çıkarıyor.

Topluluk olarak hareket etmek, plan yapmak, istediğiniz eseri uygulamak ve korumak ve hatta diğer topluluklarla konuşarak diplomasi yürütmek r/place’in özeti.

Özetle r/place yaşananlar, tıpkı tarihi olayları anlatırken olduğu gibi kimin perspektifinden bakıyorsanız onu güzelleyen bir anlatı yaratmaya müsait. Fakat yaşananlar ve hakikat, anlatılan destansı başarılardan ve kimi toplulukların dünyaya gününü göstermesinden çok daha fazlası.