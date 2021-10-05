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45 milyar dolara mal oldu

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. Facebook'un altyapı direktörü Janardhan, yaklaşık 7 saat süren kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Facebook, kesinti sonrası kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu. Saat 18.40 civarı başlayan kesintiler gece saat 01.00'den itibaren düzelmeye başladı.

05 Ekim 2021 Salı 09:50
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45 milyar dolara mal oldu
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Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a yaklaşık 7 saat boyunca erişim sağlanamadı.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan itibaren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi. 

NEDEN ÇÖKTÜ?

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

SANİYEDE 2 MİLYON DOLAR YAKTI

Facebook şirketinin sadece sistemleri değil borsadaki değeri de çöktü. Şirket bir anda yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Facebook Inc'in piyasa değeri 920 milyar doların altına geriledi. 45 milyar dolardan fazla eriyen şirketin kaybı saniyede 2 milyon dolara yakın oldu.

'KULLANICI BİLGİLERİ GÜVENDE' AÇIKLAMASI

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberler' target='_blank'>haberleri yalanladı.

"ŞİRKET İÇİ İLETİŞİMİ DE ETKİLEDİ"

Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.

Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.

GECE 01.00'DAN İTİBAREN DÜZELMEYE BAŞLADI

Tüm platformlarda saat 18.40 civarı başlayan kesintiler gece saat 01.00'den itibaren düzelmeye başladı. Yaşanan kesinti şimdiye kadarki en uzun süreli kesinti olarak tarihe geçti. 

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