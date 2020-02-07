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48 megapiksellik ön kamerasıyla dikkat çekiyor!

Huawei Y7p Tayland'da resmen tanıtıldı. Huawei'nin orta segmentteki yeni akıllı telefonu 48 megapiksellik ön kamerası ve 4 bin mAh'lık pili ile dikkat çekiyor. İşte yeni Huawei Y7p teknik özellikleri...

07 Şubat 2020 Cuma 12:41
48 megapiksellik ön kamerasıyla dikkat çekiyor!
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Merkezi Çin’in Shenzen şehrinde bulunan Huawei şirketi yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Huawei’nin orta segmentteki yeni modeli Y7p teknik özelliklerini sizler için araştırdık. Huawei Y7p’nin dikkat çeken özellikleri arasında 48 megapiksellik ön kamerası, 4 bin mAh’lık pili ve 4 Gb’lık ram’i yer alıyor. İşte Hueawei Y7p teknik özellikleri.

HUAWEİ Y7P TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genişlik: 76.13mm

Yükseklik: 159.81mm

Derinlik: 8.13mm

Ağırlık: Yaklaşık 176 gr (pil dahil)

GÖRÜNTÜ

Boyut: 6,39 inç

* Ekranı yuvarlatılmış köşe tasarımı ile, standart dikdörtgene göre ölçüldüğünde ekranın diyagonal uzunluğu 6,39 inçtir (gerçek görüntülenebilir alan biraz daha küçüktür).

Renk: 16,7 milyon renk

Tür: TFT LCD (IPS)

İŞLEMCİ

HUAWEI Kirin 710F Sekiz Çekirdekli İşlemci

4 x Cortex-A73 Tabanlı 2.2GHz + 4 x Cortex-A53 Tabanlı 1.7GHz

GPU: Mali G51-MP4

İŞLETİM SİSTEMİ

EMUI 9.1 (Android 9’a göre)

HAFIZA

4GB RAM + 64GB ROM

* CPU işlem gücü, işletim sistemi ve önceden yüklenmiş uygulamalar tarafından kullanılan bellek sınırlamaları nedeniyle, kullanıcıların kullanabileceği gerçek alan belirtilen bellek kapasitesinden daha az olabilir. Gerçek bellek alanı uygulama güncellemeleri, kullanıcı işlemleri ve diğer ilgili faktörler nedeniyle değişebilir.

Harici Bellek Desteği: Mikro SD Kart, 512 GB’a kadar (ayrı satılır)

KAMERA

Arka kamera: 48MP (f / 1.8 diyafram) + 8MP (Ultra Geniş Açı Lens, f / 2.4 diyafram) + 2MP (f2.4 diyafram)

Ön kamera: 8MP, f / 2.0 diyafram açıklığı

* Fotoğraf pikselleri çekim moduna bağlı olarak değişebilir.

PİL

4000mAh (Tipik Değer)

*Tipik değer. Gerçek kapasite biraz değişebilir. Bu kapasite nominal pil kapasitesidir. Her bir telefon için gerçek pil kapasitesi, nominal pil kapasitesinin biraz üzerinde veya altında olabilir.

BAĞLANTI

WLAN: 802.11b / g / n, 2.4GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.0

USB: Mikro USB

Earjack: 3,5 mm kulaklık

SES

Histen
mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi

VİDEO

3gp, mp4

KUTU İÇERİĞİ

Telefon (Dahili pil) x 1
Şarj cihazı x 1
USB kablosu x 1
TPU Koruyucu Kılıf x 1
Hızlı Başlangıç ​​Kılavuzu x 1
Çıkartma Aracı x 1
TP koruyucu film x 1
Garanti Kartı x 1

* Farklı pazarlarda değişiklik gösterebilir. Asıl ürüne tabidir.

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