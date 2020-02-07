48 megapiksellik ön kamerasıyla dikkat çekiyor!

Merkezi Çin’in Shenzen şehrinde bulunan Huawei şirketi yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Huawei’nin orta segmentteki yeni modeli Y7p teknik özelliklerini sizler için araştırdık. Huawei Y7p’nin dikkat çeken özellikleri arasında 48 megapiksellik ön kamerası, 4 bin mAh’lık pili ve 4 Gb’lık ram’i yer alıyor. İşte Hueawei Y7p teknik özellikleri.
HUAWEİ Y7P TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Genişlik: 76.13mm
Yükseklik: 159.81mm
Derinlik: 8.13mm
Ağırlık: Yaklaşık 176 gr (pil dahil)
GÖRÜNTÜ
Boyut: 6,39 inç
* Ekranı yuvarlatılmış köşe tasarımı ile, standart dikdörtgene göre ölçüldüğünde ekranın diyagonal uzunluğu 6,39 inçtir (gerçek görüntülenebilir alan biraz daha küçüktür).
Renk: 16,7 milyon renk
Tür: TFT LCD (IPS)
İŞLEMCİ
HUAWEI Kirin 710F Sekiz Çekirdekli İşlemci
4 x Cortex-A73 Tabanlı 2.2GHz + 4 x Cortex-A53 Tabanlı 1.7GHz
GPU: Mali G51-MP4
İŞLETİM SİSTEMİ
EMUI 9.1 (Android 9’a göre)
HAFIZA
4GB RAM + 64GB ROM
* CPU işlem gücü, işletim sistemi ve önceden yüklenmiş uygulamalar tarafından kullanılan bellek sınırlamaları nedeniyle, kullanıcıların kullanabileceği gerçek alan belirtilen bellek kapasitesinden daha az olabilir. Gerçek bellek alanı uygulama güncellemeleri, kullanıcı işlemleri ve diğer ilgili faktörler nedeniyle değişebilir.
Harici Bellek Desteği: Mikro SD Kart, 512 GB’a kadar (ayrı satılır)
KAMERA
Arka kamera: 48MP (f / 1.8 diyafram) + 8MP (Ultra Geniş Açı Lens, f / 2.4 diyafram) + 2MP (f2.4 diyafram)
Ön kamera: 8MP, f / 2.0 diyafram açıklığı
* Fotoğraf pikselleri çekim moduna bağlı olarak değişebilir.
PİL
4000mAh (Tipik Değer)
*Tipik değer. Gerçek kapasite biraz değişebilir. Bu kapasite nominal pil kapasitesidir. Her bir telefon için gerçek pil kapasitesi, nominal pil kapasitesinin biraz üzerinde veya altında olabilir.
BAĞLANTI
WLAN: 802.11b / g / n, 2.4GHz
Bluetooth: Bluetooth 5.0
USB: Mikro USB
Earjack: 3,5 mm kulaklık
SES
Histen
mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi
VİDEO
3gp, mp4
KUTU İÇERİĞİ
Telefon (Dahili pil) x 1
Şarj cihazı x 1
USB kablosu x 1
TPU Koruyucu Kılıf x 1
Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1
Çıkartma Aracı x 1
TP koruyucu film x 1
Garanti Kartı x 1
* Farklı pazarlarda değişiklik gösterebilir. Asıl ürüne tabidir.