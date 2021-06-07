7 tonluk uydu SpaceX roketiyle uzayda

Elon Musk’ın kurucusu olduğu ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, uydu ve internet yayıncılığı hizmetleri sağlayan Sirius XM şirketinin dijital radyo uydusunu uzaya yolladı.