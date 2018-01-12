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800 milyon ışık yılı uzaktaki kara delikte çifte 'kozmik geğirme

Hubble ve Chandra uzay teleskoplarını kullanan astronomlar 800 milyon ışık yılı ötedeki bir süper kütleli kara deliğin çok miktarda sıcak gazı emmesinin ardından gerçekleşen çifte 'kozmik geğirmeyi' görüntülemeyi başardı.

12 Ocak 2018 Cuma 17:27
800 milyon ışık yılı uzaktaki kara delikte çifte 'kozmik geğirme
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BBC'nin aktardığına göre, Dünya'ya 800 milyon ışık yılı uzaktaki 'SDSS J1354+1327' adlı galakside bulunan süper kütleli kara delikte çifte 'kozmik geğirme' meydana geldi.

Astronomlar Hubble ve Chandra uzay teleskoplarını kullanarak bu yeni kozmik geğirmeyi yakaladı. Ancak incelemelerinde aynı kara delikten 100.000 yıl önce bir başka kozmik geğirme daha meydana geldiğini fark ettiler.

'KARA DELİKLER DOYMAK BİLMEZ YİYİCİLERDİR'

Kozmik gazlar kara deliklerden birinin yakınına geldiğinde içeriye çekiliyor ancak tıpkı bir geğirme şeklinde bu enerjinin bir kısmı uzaya geri salınıyor. Geğirmenin içeriği de yüksek enerjili moleküllerden oluşuyor.

Colorado Üniversitesi'nden Julie Comerford Washington'daki 231. Amerikan Astronomi Topluluğu toplantısında yaptığı açıklamada "Kara delikler doymak bilmez yiyicilerdir ancak görgü kurallarını dikkate almadıkları ortaya çıktı. Kara deliklerin dışarıya saldığı tekil geğirmelerin çok örneği var ancak bir galakside süper kütleli bir kara deliğin çifte geğirme eyleminde bulunduğunu keşfettik" dedi.

Süper kütleli kara delikler neredeyse tüm büyük galaksilerin merkezinde bulunabiliyor.

Dr. Comeford kara deliklerin 'beslenme, geğirme ve uyku haline geçme' şeklinde 3 evreden geçtiğini ve bu evrelerin yinelendiğini belirtti.

Yeni keşfin bu teoriyi kanıtladığı belirtiliyor. Kara deliklerin beslenme ve geğirme  sırasında çok parlak bir hale geldiği, uyuma evresine geçtiklerinde ise karanlığa gömüldükleri ifade edildi.

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