90 bin liralık iPhone Xs Max!

Apple'ın tüketicilerin beğenisine sunduğu yeni iPhone Xs ve Xs Max modellerinin Türkiye fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak, yurt dışından getirilen modeller şu anda ülkemizde 15 bin TL'yi bulan fiyatlar ile satılırken, resmi fiyatların 10 bin TL civarında olacağı öngörülüyor.

Çeşitli modifiyeler eklenen akıllı telefonlar söz konusu olduğunda ise bu fiyatlar daha da çok artış gösterebiliyor. Rusya merkezli lüks aksesuar üreticisi Caviar, iPhone Xs Max Maximum modelleri ile tüm iPhone meraklılarının ilgisini çekmeyi başardı.