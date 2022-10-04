Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
banner107

AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi getiriyor

Avrupa Parlamentosu, USB-C'nin elektronik cihazlarda standart şarj girişi olmasını öngören tasarıyı onayladı. 2024 sonunda bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak.

04 Ekim 2022 Salı 15:15
8 Okunma
AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi getiriyor



Avrupa Parlamentosu (AP), 2024 bitimine kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü.

AP milletvekilleri, akıllı telefonlara tek tip şarj getirecek tasarıyı 602 "evet”, 13 "hayır" oyla kabul etti.

Yasaya göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

ELEKTRONİK CİHAZLARDA TEK BİR ŞARJ CİHAZI KULLANILACAK

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

Tüketiciler, her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak. Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek. Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek.

2026'DA DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARI DA KAPSAYACAK
 

Düzenleme 2026 yılı ilkbaharında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek. Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.

Yasa, AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple'da Touch ID devri sona erdi
Apple'da Touch ID devri sona erdi
Apple, iPhone üretimini artırmaktan vazgeçti!
Apple, iPhone üretimini artırmaktan vazgeçti!
iPhone kullanıcıları şokta
iPhone kullanıcıları şokta










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim