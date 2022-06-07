AB, mobil cihazların aynı şarj girişine sahip olması teklifini kabul etti

iPhone ve Android kullanıcılarının farklı şarj cihazları kullanmaları sona eriyor. Brüksel’in 10 yıldan uzun süredir ortak bir şarj girişi kullanılması konusundaki ısrarı nihayet kabul edildi.

2019 yılında Komisyon’un yaptırdığı bir araştırma 2018 yılında cep telefonlarının yüzde 50’sinin USB micro-B, yüzde 29’unun USB-C ve yüzde 21’inin Lightning girişi üzerinden şarj olduğunu göstermişti.

Reuters’ın haberine göre; Avrupa Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada “2024 sonbaharı ile birlikte AB’de tüm cep telefonları, tabletler ve fotoğraf makinelerinde USB Type-C girişi yaygın olarak görülecek” ifadesi yer aldı.

250 MİLYON EUROLUK TASARRUF

AB’nin iç pazardan sorumlu Thierry Breton bu anlaşma ile tüketicilerin 250 milyon euro tasarruf edeceğini söyledi. Breton, “Bu durum kablosuz şarj gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına ve inovasyonun pazarda bölünme yaratmadan ve tüketiciler için bir sorun haline gelmeden gelişmesine de olanak sağlayacak” dedi.

Parlamento görüşmelerinde etkin rol alan AB’li politika yapıcılardan Alex Agius Saliba ise, “Dizüstü bilgisayarların, e-kitap cihazlarının, kablosuz kulaklıkların, klavyelerin, mouseların ve taşınabilir navigasyon cihazlarının da kapsam içerisinde olmasından dolayı kıvanç duyuyoruz” dedi.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR İÇİN DE GEÇERLİ

Dizüstü bilgisayarların da yasanın yürürlüğe girişinden itibaren 40 aylık süre içerisinde şarj portlarını değiştirmesi gerekecek.

Bu kararın ardından Lightning adı verilen şarj girişini kullanan Apple’ın AAPL.O cihazlarında değişikliğe gitmesi gerekecek. Avrupa Komisyonu’nun tüketicilerin hayatını kolaylaştıracağını ve tasarruf etmelerini sağlayacağını ifade ettiği bu adım cihaz üreticilerinin ortak bir çözüm üzerinde anlaşamamalarının ardından atıldı.

Avrupa Komisyonu, yasa onaylanmadan önce bu konuda çalışmaları artırmış ve metal parçaların yalnızca tüketiciyi rahatsız etmekle kalmayıp aynı zamanda çevresel bir tehlike olduğunu belirtirken bu parçaların her yıl AB genelinde yaklaşık 12.000 ton atığa neden olduğuna dikkat çekiyordu.