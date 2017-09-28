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AB yasa dışı içeriklere karşı gardını aldı

28 Eylül 2017 Perşembe 15:08
AB yasa dışı içeriklere karşı gardını aldı

Avrupa Birliği (AB), Google, Facebook ve Twitter gibi sanal platformlara, yasa dışı içerikleri hızla kaldırmamaları halinde yasal düzenleme yapılacağı uyarısında bulundu.

AB Komisyonu, Google, Twitter ve Facebook gibi internet platformlarından yasadışı içerikleri daha hızlı belirlemelerini ve kaldırmalarını talep eden bir kılavuz yayınladı.

Kılavuzda, internet platformlarından özellikle nefret, şiddet ve terörle ilgili yasa dışı içeriklerin hızlı ve etkili bir biçimde belirlenmesi, engellenmesi ve kaldırılması istendi.

İnternet platformlarının yasa dışı içeriklerin çıkarılması için ülke yetkili kurumları ile yakın iş birliği yapması ve hızlı iletişim kurulabilecek temsilciler ataması istenen kılavuzda, platformlardan kullanıcıların yasa dışı içerikleri işaretleyebilecekleri bir sistem kurmaları ve bu içerikleri otomatik olarak belirleyecek teknolojilere yatırım yapmaları talep edildi.

YASAL DÜZENLEME UYARISI

AB Komisyonu'nda konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, sürecin yakından takip edileceği, internet firmalarının kılavuzda belirlenen ilkeleri uygulamamaları halinde konuyla ilgili yasal düzenleme yapılacağı uyarısında bulunuldu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, platformlardan Avrupa’daki yasa dışı içerikleri daha kolay kaldırabilecek bir yaklaşım sergilemelerini istediklerini belirterek, "Gerekirse konuyla ilgili düzenleyici tedbirleri Mayıs 2018'e kadar hazırlarız." dedi.

AB Komisyonu Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova da, "Hukukun üstünlüğü çevrim dışında olduğu kadar çevrim içi de uygulanır. Dijital bir Vahşi Batı'yı kabul etmiyoruz. Teknoloji şirketleri bekleneni yerine getirmezse biz gerekeni yaparız." diye konuştu.

AB Komisyonu Güvenlik Birliği'nden Sorumlu Üyesi Julian King ise, "Dijital platformlar, yanlış ellerde ciddi güvenlik tehdidi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

İnternet platformlarının yasa dışı ve terörle ilgili içerikleri kaldırmada önemli role sahip olduğunu ve sorumluluk göstermeleri gerektiğine dikkati çeken King, "İnterent platformlarından terör propagandası ve nefret söylemlerine karşı daha proaktif davranmalarını bekliyoruz. Önemli bir sonuç alamazsak bu konuda düzenleme yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Dijital Ekonomiden Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel de "İnternette yer alan yasa dışı içerikleri hızlı bir şekilde belirlemeli ve buna yanıt vermeliyiz. Mevcut durum kabul edilebilir değil. İlave tedbirler almaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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