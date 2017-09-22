ABD'li bilim insanları, robotlar için kas üretti

İnsan benzeri robot geliştirme yarışında bir adım daha ileriye gidildi. ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden mühendisler, robotlar için gerçeğe çok yakın kas geliştirdi.

Columbia Üniversitesi'nden mühendisler, insan benzeri robot geliştirme konusunda dev bir adım attı.

Hod Lipson liderliğindeki bir grup mühendis, 3D yazıcılarla üretilebilen sentetik yumuşak kas üretti. Doğal bir kastan 15 kat daha büyük olan ve kendi ağırlığının bin katını taşıyabilen kasla ilgili çalışma Nature Communications dergisinde yayınlandı.

Lipson, "Robot zekası üretiminde büyük atılımlar yapılıyor, ancak vücutları hâlâ ilkel. Gerçek insana benzer robotlar üretiminde kalan son engellerden birini de aştık" dedi.

FARKLI EYLEMLERİ YERİNE GETİREBİLECEKLER

Araştırmanın başyazarı Aslan Miriyev de, "Böylece robotlar itmek, çekmek, eğilmek, dönmek ve ağırlık kaldırmak gibi eylemleri yerine getirebilir. Elde ettiğimiz şey, gerçek bir kasta var olana en yakın ürün" ifadelerini kullandı.