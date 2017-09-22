Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103813
ALTIN
145.880
DOLAR
3.4960
STERLİN
4.7417
EURO
4.1864
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
iPhone 8 için 260 saat sıra bekledi!
iPhone 8 için 260 saat...

ABD'li bilim insanları, robotlar için kas üretti

Columbia Üniversitesi'nden mühendisler, insan benzeri robot geliştirme konusunda dev bir adım attı.

22 Eylül 2017 Cuma 16:44

İnsan benzeri robot geliştirme yarışında bir adım daha ileriye gidildi. ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden mühendisler, robotlar için gerçeğe çok yakın kas geliştirdi.

Columbia Üniversitesi'nden mühendisler, insan benzeri robot geliştirme konusunda dev bir adım attı.

Hod Lipson liderliğindeki bir grup mühendis, 3D yazıcılarla üretilebilen sentetik yumuşak kas üretti. Doğal bir kastan 15 kat daha büyük olan ve kendi ağırlığının bin katını taşıyabilen kasla ilgili çalışma Nature Communications dergisinde yayınlandı.

Lipson, "Robot zekası üretiminde büyük atılımlar yapılıyor, ancak vücutları hâlâ ilkel. Gerçek insana benzer robotlar üretiminde kalan son engellerden birini de aştık" dedi.

FARKLI EYLEMLERİ YERİNE GETİREBİLECEKLER

Araştırmanın başyazarı Aslan Miriyev de, "Böylece robotlar itmek, çekmek, eğilmek, dönmek ve ağırlık kaldırmak gibi eylemleri yerine getirebilir. Elde ettiğimiz şey, gerçek bir kasta var olana en yakın ürün" ifadelerini kullandı.

banner22
Son Güncelleme: 22.09.2017 16:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell, yeni akıllı telefonu T80’i KKTC'ye taşıdı
Turkcell, yeni akıllı telefonu T80’i KKTC'ye taşıdı
Uzay bilimcilerden eşsiz asteroid keşfi
Uzay bilimcilerden eşsiz asteroid keşfi
AB'den dijital sektör için yeni hazırlık
AB'den dijital sektör için yeni hazırlık

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim