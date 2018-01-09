ABD'nin casus uydusu kayboldu

Wall Street Journal'ın haberine göre, yetkililer, SpaceX'in pazar günü ABD adına fırlattığı, amacı ve rokette ne olduğu saklanan "Zuma" adlı uzay misyonunun başarısız olduğunu belirtti.



Falcon 9 roketine monte edilmiş casus uydunun planlandığı gibi roketin üst kısmından ayrılarak yörüngeye ulaşmadığını ifade eden yetkililer, Zuma'nın atmosfere geri düştüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.



Zuma'nın milyarlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.