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ABD'nin casus uydusu kayboldu

SpaceX firmasının fırlattığı Falcon 9 roketine monte edilmiş casus uydunun kaybolduğu bildirildi.

09 Ocak 2018 Salı 23:27
ABD'nin casus uydusu kayboldu
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Wall Street Journal'ın haberine göre, yetkililer, SpaceX'in pazar günü ABD adına fırlattığı, amacı ve rokette ne olduğu saklanan "Zuma" adlı uzay misyonunun başarısız olduğunu belirtti.      

Falcon 9 roketine monte edilmiş casus uydunun planlandığı gibi roketin üst kısmından ayrılarak yörüngeye ulaşmadığını ifade eden yetkililer, Zuma'nın atmosfere geri düştüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.      

Zuma'nın milyarlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.    

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